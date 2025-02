Après le Mali, le groupe pétrolier français Total se retire du Burkina Faso

La direction de Total l’a confirmé à l’occasion d’une rencontre avec le ministre burkinabè de l’Industrie et du Commerce, Serge Poda. Le géant français du pétrole cède ses activités de distribution au Burkina Faso, 170 stations services, à Coris Investment Group.



« Une compagnie burkinabè d’envergure, s'est félicité le responsable du développement commercial de Total en Afrique de l’Ouest, Badara Mbacké, qui a dit espérer que l'opération offrirait l’opportunité d’assurer la continuité des opérations pour les clients industriels et privés. »



Nouvel élan de souveraineté économique

Coris Investment Group incarne le nouvel élan de souveraineté économique en Afrique. Établie dans la banque et l’assurance – la société burkinabé a repris la filiale de Société générale au Tchad –, elle se diversifie dans l’hôtellerie, l’immobilier, les mines et donc, désormais, l’énergie.



Pour Total, présent depuis 1954 au Burkina Faso, une page se tourne. L’insécurité et les tensions diplomatiques entre Paris et les pays du Sahel ont accéléré une tendance de fond : le retrait de Total de l’aval pétrolier en Afrique francophone. Le groupe français avait déjà quitté la Centrafrique, le Niger, le Tchad et il y a quelques semaines le Mali.