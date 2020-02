Après le Réal, le Barça éliminé en quart de finale de la Coupe du roi

Le FC Barcelone s'incline dans les derniers instants face à Bilbao et prend la porte en quarts de finale de Coupe du Roi. Un but de Williams dans le temps additionnel envoie les Basques en demi-finales et San Mamés au septième ciel. 93ème minute de jeu. Quique Setién envoyait Alex Collado et Junior Firpo à l'échauffement en vue de la prolongation. Mais c'était sans compter sur la faim de loup des Basques de Bilbao. Sur un centre de la droite, Íñaki Williams déviait de la tête le ballon, qui finissait sa course dans le petit filet opposé du but de ter Stegen. San Mamés pouvait exulter.



Avec Besoccer