Après le décès de Me Khoureychi Ba, son ex-chauffeur refuse de restituer les clés du cabinet

Décédé le 26 mars à Istanbul, Me Cheikh Khoureychi Ba a vu son cabinet illégalement occupé dans les jours suivants par son ancien chauffeur, rapporte Source A. Ce dernier, en possession des clés du studio, y a élu domicile sans l’accord de la famille du défunt.



Toujours selon le quotidien, l’homme a refusé de restituer les lieux, allant jusqu’à contester la légitimité des héritiers. Inquiets pour les documents et effets personnels conservés dans le cabinet, les proches de Me Ba ont alors alerté le Bâtonnier de l’Ordre des avocats.



Ce n’est qu’après l’intervention de ce dernier que le chauffeur aurait accepté de quitter les lieux, emportant ses affaires. Il a ensuite été convoqué par le Bâtonnier afin de s’expliquer sur son comportement.