Après le séisme Sénégal-Maroc, la CAF révise ses statuts et règlements

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a annoncé ce dimanche 29 mars 2026 au Caire la mise en œuvre de réformes structurelles majeures visant à renforcer la crédibilité de l'arbitrage et des instances juridictionnelles du football continental. Cette décision intervient dans un climat de tension persistant après les incidents de la finale de la CAN Maroc 2025, l'objectif étant d'aligner les textes de la CAF sur les meilleures pratiques mondiales pour éviter toute répétition de tels scénarios.







La réforme cible prioritairement l'intégrité des arbitres, des opérateurs VAR et des commissaires de match, tout en restructurant le Jury disciplinaire et la Commission d'appel. Patrice Motsepe a souligné que l’instance s’appuie sur l’expertise de juristes internationaux et travaille en étroite collaboration avec la FIFA pour intensifier la formation continue. « Nous devons également poursuivre la professionnalisation de l’arbitrage africain et garantir une rémunération appropriée », a-t-il précisé, tout en réaffirmant une politique de « tolérance zéro » à l’égard de la corruption.







Cette réorganisation profonde fait suite au contentieux entourant la finale du 18 janvier dernier à Rabat, où le Sénégalavait battu le Maroc (1-0) après une interruption de jeu polémique. Bien que le titre ait été ultérieurement attribué au Maroc sur tapis vert (3-0) par le jury d’appel de la CAF, l'affaire est actuellement examinée par le Tribunal arbitral du sport (TAS) suite au recours de la Fédération sénégalaise de football. En attendant ce verdict, la CAF concentre ses efforts sur le bon déroulement des compétitions de clubs et la préparation des nations africaines pour la Coupe du monde 2026.

