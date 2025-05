Après les emprises Maréchal et Saint-Exupéry, la France restitue au Sénégal « le quartier Contre-Amiral Protet »

La France a restitué ce jeudi 15 mai, le « quartier Contre-Amiral Protet » situé sur le port de Dakar au Sénégal. Cette opération s'inscrit dans le cadre du respect du calendrier et les modalités de remise à disposition du Sénégal des différentes emprises utilisées par les Eléments français au Sénégal, indique un communiqué parvenu à PressAfrik.



Pour rappel, les emprises Maréchal et Saint-Exupéry ont déjà été restituées le 7 mars 2025 et les autres emprises seront restituées d'ici l'été 2025, conformément au calendrier communément établi.