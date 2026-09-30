Après les pluies : l’ONAS renforce ses interventions à Gibraltar et à la Médina

Après les dernières pluies, l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) a renforcé ses interventions sur le terrain pour répondre aux différents signalements reçus par son Centre d’Appel.



De Gibraltar à la Médina, les équipes de l’ONAS interviennent notamment sur des problèmes d’égouts bouchés, de branchements clandestins et de regards difficiles à retrouver.



Des interventions saluées par les habitants



À Gibraltar, les opérations menées par les équipes de l’ONAS sont appréciées par certains habitants. Khadim Mbaye, résident du quartier, a salué les efforts déployés par l’office.



« Nous avons remarqué que l’ONAS fait des efforts. Chaque jour, elle vient trouver des solutions. Nous saluons ce geste. On regrette que cela puisse passer comme ça, mais les habitants font des efforts de même que l’ONAS qui a décanté la situation », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur la page Facebook de l’ONAS.



Sur le terrain, les équipes veillent également à préserver les équipements d’assainissement lors des différents travaux réalisés dans les zones concernées.



L’ONAS fait notamment face à des regards remplis de déchets et à divers détritus qui obstruent les ouvrages et perturbent l’écoulement des eaux.



Pour faire face à ces difficultés, l’office déploie ses moyens techniques à travers des opérations de curage, de drainage et d’évacuation des eaux pluviales, en complément des efforts des populations locales.



L’objectif, selon l’ONAS, est de faciliter le drainage des canaux d’évacuation et de rétablir progressivement la situation dans les zones touchées.