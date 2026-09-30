Migration irrégulière : la Marine nationale secourt 134 migrants au nord-ouest de Dakar

La Marine nationale a porté secours, mardi 29 septembre 2026, à une pirogue transportant 134 migrants en situation irrégulière, à environ 90 km au nord-ouest de Dakar.
Selon la Marine nationale, les personnes secourues ont été débarquées à la Base navale Amiral Faye Gassama, avant d’être remises aux services compétents.
Selon la Marine nationale, les personnes secourues ont été débarquées à la Base navale Amiral Faye Gassama, avant d’être remises aux services compétents.
Autres articles
-
Lutte contre la rougeole : Gavi déploie de nouveaux tests rapides produits par l'Institut Pasteur de Dakar
-
Rapport Brooke : le rôle vital des chevaux et des ânes face aux crises climatiques au Sénégal
-
AIBD : un accord tripartite pour l’extension des aérogares passagers et fret
-
Après les pluies : l’ONAS renforce ses interventions à Gibraltar et à la Médina
-
Rentrée scolaire : un déficit de plus de 700 enseignants signalé à Sédhiou