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Migration irrégulière : la Marine nationale secourt 134 migrants au nord-ouest de Dakar



Migration irrégulière : la Marine nationale secourt 134 migrants au nord-ouest de Dakar
La Marine nationale a porté secours, mardi 29 septembre 2026, à une pirogue transportant 134 migrants en situation irrégulière, à environ 90 km au nord-ouest de Dakar.

Selon la Marine nationale, les personnes secourues ont été débarquées à la Base navale Amiral Faye Gassama, avant d’être remises aux services compétents.

 
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Moussa Ndongo

Mercredi 30 Septembre 2026 - 20:24


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