Migration irrégulière : la Marine nationale secourt 134 migrants au nord-ouest de Dakar

La Marine nationale a porté secours, mardi 29 septembre 2026, à une pirogue transportant 134 migrants en situation irrégulière, à environ 90 km au nord-ouest de Dakar.



Selon la Marine nationale, les personnes secourues ont été débarquées à la Base navale Amiral Faye Gassama, avant d’être remises aux services compétents.



