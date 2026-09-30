AIBD : un accord tripartite pour l’extension des aérogares passagers et fret

L’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) amorce une nouvelle étape de son développement infrastructurel. AIBD SA, la Direction des Infrastructures aéroportuaires (DIA) et la société émiratie Air Dynamics Solutions (ADS) ont signé, ce mercredi 30 septembre 2026, un protocole d’accord tripartite portant sur l’élaboration d’une proposition technique préliminaire et d’un plan de financement pour le projet d’extension des aérogares passagers et fret.



Selon un communiqué, la cérémonie de signature s’est tenue à la Direction générale de AIBD SA, en présence du directeur général, M. Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye, du directeur des Infrastructures aéroportuaires, M. Badara Diop, ainsi que de hauts responsables d’Air Dynamics Solutions, Waleed Al Heimeiri et Salman Alamoudi, et de l’ambassadeur des Émirats arabes unis au Sénégal, Saeed Hamdan Mohammed Al Naqbi.



À travers cet accord, les parties entendent poser les bases techniques et financières nécessaires à la réalisation d’un projet destiné à renforcer durablement les capacités de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass, précise le communiqué.



Pour Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye, cette initiative s’inscrit dans la volonté de l’État du Sénégal d’anticiper la croissance du trafic aérien et de doter le pays d’infrastructures aéroportuaires à la hauteur des ambitions affichées pour le secteur dans le cadre de la vision stratégique Sénégal 2050.



« L’objectif est notamment de permettre à l’AIBD de mieux répondre à l’augmentation du nombre de voyageurs, au développement du fret aérien et aux nouvelles exigences du transport aérien international », a-t-il déclaré.



Les chiffres illustrent l’urgence de cette montée en capacité. En 2025, l’Aéroport international Blaise Diagne a accueilli 2,939 millions de passagers, soit 98 % de sa capacité initiale, estimée à 3 millions de passagers, avec une qualité de service IATA B dans les premières phases de sa construction.