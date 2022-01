Après s’être évadé de prison, Thialé risque la réclusion criminelle à perpétuité avec sa bande

La réclusion criminelle à perpétuité, c'est la peine que risquent Mamadou Mansour Diop dit Thialé ainsi que ses deux acolytes. Après s'être évadé de prison, il a créé son gang avec eux afin d'agresser de nombreuses personnes et perpétrer beaucoup de cambriolages. C'est pour des faits d'évasion, association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec violence, port d'arme, usage de moyen de locomotion, recel de malfaiteur, tentative de meurtre, d'offre ou cession de drogue qu'ils ont comparu, hier mardi devant la Chambre criminelle de Dakar.



La bande de caïds dont le chef est Mamadou Mansour Diop alias Thialé, est composée du Nigérian, Alex Mike Odé, Ibrahima Konaté, Ameth Ndiaye dit Vieux et Mouhamed Sané dit Nice. Arrêté en 2013 pour des faits criminels, Thialé s'est évadé de prison en 2015. Toutefois, il a repris de plus belle ses vieilles habitudes, car lui et son gang ont cambriolé beaucoup de magasins et agressé de nombreuses personnes. Traqué par la police, il a été arrêté de nouveau en 2018. Cuisiné par les enquêteurs, il a fini par avouer avoir agressé 6 individus. Mieux encore, il a révélé avoir constitué cette bande d'agresseurs pour cambrioler avec eux quatre boutiques à Petit Mbao et à Keur Mbaye Fall ainsi que des points de transfert d'argent.



Par ailleurs, lorsqu’ils ont été attraits à la barre, Ibrahima Konaté, Alex Mike Odé, Mouhamed Sané, Amath Ndiaye et Thialé ont tous nié les faits retenus contre eux. En plus de ces chefs d'inculpation, Thialé est aussi poursuivi pour tentative de meurtre. En effet, l'enquête a révélé qu'il avait volontairement tiré à balles réelles sur des policiers lors de son arrestation.



Finalement, le procureur, a requis la peine de réclusion criminelle à perpétuité contre lui et ses acolytes Ibrahima Konaté et Alex Mike Odé, pour les autres accusations. Délibéré le 18 janvier prochain.