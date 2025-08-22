Arabie Saoudite : le Sénégalais Alioune Badara Diagne, 11 ans, se classe 3ᵉ au prestigieux concours international de mémorisation du Saint Coran

À seulement 11 ans, le Sénégalais Alioune Badara Diagne a marqué les esprits en se hissant à la 3ᵉ place du Concours international Roi Abdulaziz pour la mémorisation, la récitation et l’interprétation du Saint Coran, organisé ce mois d’août en Arabie Saoudite.



Parmi 128 candidats venus du monde entier, le jeune talibé sénégalais s’est distingué par la justesse de sa récitation et la maîtrise exceptionnelle de la mémorisation. Ce résultat est d’autant plus remarquable qu’il s’agit d’une compétition de référence, attirant chaque année les meilleurs jeunes mémorisateurs du Coran à l’échelle internationale.



Cette performance retentissante est accueillie avec fierté par sa famille et ses encadrants religieux, mais aussi par tout le peuple sénégalais. Elle illustre la richesse et la rigueur de la tradition d’enseignement coranique au Sénégal, reconnue depuis des siècles dans le monde musulman.



Pour beaucoup, l’exploit d’Alioune Badara Diagne est une source d’inspiration pour la jeunesse sénégalaise et un rappel de l’importance des valeurs de discipline, de persévérance et de foi dans la quête du savoir.



En décrochant cette distinction honorifique, Alioune inscrit son nom dans la lignée des jeunes talents sénégalais qui font rayonner le pays sur la scène internationale.