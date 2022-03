Argentine: l'accord avec le FMI sur la dette appprouvé par le Parlement

Après la Chambre des députés, le Sénat argentin a définitivement approuvé jeudi 17 mars l’accord scellé le 3 mars par Buenos Aires et le Fonds monétaire international (FMI) sur le refinancement de la dette du pays, qui s’élève à près de 45 milliards de dollars, dégageant son horizon financier à court terme, tout en lui laissant un sérieux défi inflationniste.



Le président argentin, Alberto Fernandez, a remercié les parlementaires en soulignant que l’accord permettrait au pays d’avoir un « horizon très dégagé ». Le ministre de l’économie, Martin Guzman, a salué, de son côté, un accord « radicalement différent de tous ceux auparavant conclus avec le FMI ». « Aucun droit n’est enlevé ni aux travailleurs ni aux retraités », a-t-il assuré, alors que plusieurs centaines de personnes avaient manifesté plus tôt devant le Sénat, à l’appel des secteurs syndicaux et de gauche, opposés au règlement de la dette.



L’accord sur la dette avait déjà été approuvé par la Chambre des députés vendredi dernier, faisant l’objet d’un large consensus transpartisan, rare en Argentine, entre le groupe de la coalition au pouvoir, de centre gauche, et l’opposition, de centre droit. Face au spectre d’un défaut de paiement si l’accord n’était pas approuvé, le même consensus a prévalu au Sénat. « C’est la responsabilité de notre gouvernement de bâtir des certitudes dans un contexte d’incertitudes », a plaidé Martin Guzman, grand artisan de l’accord sur la dette avec le FMI, en le défendant devant les sénateurs.



L’accord entre l’Argentine et le FMI prévoit une série de mesures macroéconomiques pour maîtriser l’inflation chronique du pays (50,9 % en 2021) et réduire son déficit budgétaire (3 % du PIB en 2021) jusqu’à l’équilibre en 2025. Le tout sous suivi régulier du FMI. En contrepartie, le remboursement de la dette ne débutera qu’en 2026, après une période de grâce de quatre ans, pour s’étaler jusqu’en 2034. Le temps, estime Buenos Aires, d’ancrer une croissance soutenue (après 10,3 % en 2021) génératrice de recettes.



Inflation de 52,3 %

Faute d’accord, l’Argentine aurait été confrontée à des échéances impayables pour elle de plus de 19 milliards de dollars en 2022, autant en 2023, et environ 4 milliards en 2024.



Pour autant, l’onde de choc du conflit en Ukraine pourrait déjà mettre à mal les objectifs anti-inflationnistes de l’Argentine, a reconnu jeudi le porte-parole du FMI, Gerry Rice. Ce « sera bien sûr une tâche difficile, compte tenu de l’évolution de la situation mondiale, car la hausse des prix des matières premières affecte l’inflation dans le monde entier », et « l’Argentine, comme d’autres économies émergentes, est déjà affectée », a-t-il déclaré.



L’Argentine a enregistré en janvier et février une inflation cumulée de 8,8 %, soit 52,3 % sur les douze derniers mois, de mauvais augure pour l’objectif de réduire l’inflation dans une fourchette de 38 à 48 % en 2022, contre 50,9 % en 2021. Les équipes du FMI, a rappelé Gerry Rice, « examinent l’impact potentiel [de la guerre] sur la croissance, les comptes externes et l’équilibre budgétaire » de l’Argentine.



Le Monde avec AFP