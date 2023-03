Argentine : un champion du monde 2022 accusé d’agression sexuelle

Trois mois après leur succès au Qatar, les champions du monde argentins se sont retrouvés lors de la trêve internationale de ce mois de mars. Gonzalo Montiel (26 ans) a participé à la fête, lui qui a marqué un but lors de la victoire 7 à 0 face à Curaçao. De quoi donner le sourire à un footballeur qui vit des moments plus compliqués en privé.



En effet, Mundo Deportivo révèle que le joueur de Séville est au centre d’une sale affaire puisqu’une plainte pour abus sexuels présumés aggravés a été déposée contre lui devant la justice argentine.



Les faits se seraient déroulés le 1er janvier 2019 lors de sa fête d’anniversaire organisée à son domicile de La Matanza. Plusieurs personnes seraient impliquées à ses côtés. La victime, une jeune mannequin qui a entretenu une courte relation avec Montiel, aurait été complètement inconsciente après avoir vu deux verres d’alcool.



«Elle ne sait pas combien de personnes ont été impliquées dans les abus et elle ne sait toujours pas comment elle est arrivée chez elle», a d’ailleurs expliqué son avocat. MD précise qu’elle a reçu des menaces de la part de l’entourage du joueur, dont la mère de Montiel.