Armée française : un forum des métiers à Dakar pour accompagner le reclassement de ses employés sénégalais

L’armée française est en pleine phase de préparation pour la fermeture de ses bases militaires au Sénégal avant 2025. Dans ce cadre, elle s'active pour organiser le reclassement de ses 162 employés sénégalais. Ces derniers devront en effet quitter définitivement leurs postes au sein des bases militaires françaises, et un forum des métiers sera mis en place pour les soutenir dans cette transition professionnelle.



Prévu pour le 6 mars 2025, ce forum des métiers se déroulera à Dakar, dans le quartier de Ouakam. L’objectif de cet événement est d’offrir des opportunités de reclassement aux employés concernés, en leur permettant de rencontrer des entreprises locales à la recherche de nouveaux talents. Ce forum vise à leur fournir les outils nécessaires pour réussir leur reconversion professionnelle et faciliter leur insertion sur le marché de l'emploi sénégalais.



Ce processus s’inscrit dans un plan social plus large, visant à accompagner les employés dans ce moment de transition. Le commandement des Éléments Français au Sénégal (EFS) met tout en œuvre pour offrir des solutions de reconversion adaptées aux besoins de ses collaborateurs sénégalais. Selon un communiqué des Éléments français au Sénégal (EFS), "cette initiative est un moyen concret de soutenir les employés tout en contribuant au renforcement des liens économiques entre la France et le Sénégal".



L'armée française, bien que devant quitter le Sénégal , semble déterminée à soutenir les employés sénégalais dans cette période de changement, en leur offrant des perspectives d’avenir au sein de l’économie locale.