Armée sénégalaise : vague de nominations à la tête des zones militaires et des commandements stratégiques

Le commandement des Armées sénégalaises enregistre de nouveaux mouvements de hauts responsables. Cette série de nominations intervient dans le cadre des rotations habituelles du Plan annuel de mutations (PAM), d'après des informations relayées par FDS TV.



Au cœur de ces réajustements, le colonel Massamba Thiam quitte le commandement de la Zone militaire n°3 pour prendre la tête de la Zone militaire n°1. Il succède au colonel Clément Chrizogone Nassalan, désigné directeur du Cours supérieur de Guerre à l’Institut de Défense du Sénégal. La Zone militaire n°3 est désormais confiée au colonel Abdoulaye Mbengue, surnommé « Vipère », en provenance du PMS.



D'autres commandements régionaux et unités stratégiques enregistrent également des changements de gouvernance. Le colonel Aba Wade prend la tête de la Zone militaire n°6, tandis que le colonel Théodore Adrien Sarr, dit « TAS », prend les rênes du Commandement des Opérations Spéciales.



La Zone militaire n°7 passe quant à elle sous le commandement du colonel Mouhamadou Abdoulaye Sylla. Il remplace à ce poste le colonel Elhadj Omar Faye, qui rejoint le cabinet du Chef d’État-Major général des Armées en qualité de Chef de Cabinet, où il succède au colonel Mamour Sarr.