16 894 milliards de FCFA : la Banque mondiale, Exim Bank China et les Eurobonds en tête des créanciers de l'État du Sénégal

La dette extérieure globale du Sénégal a atteint 16 894 milliards de FCFA à la fin de l’année 2024, selon le dernier bulletin statistique de la dette publique appuyé par le rapport du cabinet Forvis Mazars. Ce stock s'articule autour de quatre grands groupes de bailleurs, dominés par la Banque mondiale, les investisseurs sur les marchés financiers internationaux et la Chine.



Les créanciers multilatéraux représentent la part la plus importante avec 40 % de l'encours global, soit 6 749 milliards de FCFA. Dans cette catégorie, la Banque mondiale s'impose comme le premier créancier individuel du pays avec 2 803 milliards de FCFA, suivie du Fonds monétaire international (905 milliards FCFA), de la Banque islamique de développement (896 milliards FCFA) et de la Banque africaine de développement (730 milliards FCFA).



Les bailleurs commerciaux constituent le deuxième bloc avec 34 % du stock total, représentant 5 672 milliards de FCFA. Les emprunts contractés via les Eurobonds en forment le cœur avec 3 133 milliards de FCFA, complétés par des engagements auprès d'établissements financiers comme Standard Chartered (579 milliards FCFA) ou Cargill (358 milliards FCFA).



Sur le plan bilatéral, l'ardoise s'élève à 2 934 milliards de FCFA. La Chine domine largement ce segment à travers l'Exim Bank of China, qui détient 1 380 milliards de FCFA de créances sur le Sénégal, devançant l'Agence française de développement et ses 808 milliards de FCFA. Enfin, les crédits à l'exportation auprès d'une vingtaine d'enseignes privées complètent le tableau à hauteur de 1 539 milliards de FCFA.