Arrestation 25 homosexuels: Mame Makhtar Guèye fait des révélations sur le cerveau présumé et met en garde l'Etat du Sénégal

Le vice-président de l’Ong islamique Jamra, réagit suite à l’arrestation des 25 jeunes homosexuels dans un appartement meublé à Mermoz, lors du mariage d'un couple d’amants déviants sexuels. Mame Makhtar Guèye met en garde contre toute tentative de les faire libérer. Il apporte quelques précisions sur le présumé cerveau de la bande activement recherché.



« Nous saluons la perspicacité des forces de sécurité qui les ont pris la main dans le sac avec naturellement des pièces à conviction : préservatifs, lubrifiants, test VIH », a avancé Mame Makhtar Guèye qui a tenu à faire quelques révélations sur le cerveau présumé de la bande.



Selon lui, « Contrairement à ce que dit la presse, celui qui a pris la fuite, le "Badiène" des déviants, n’est pas médecin c’est un acteur psycho-social qui travaille dans un hôpital très célèbre de la place et que nous ne voulons pas nommer ».



L’Ong Jamra demande, cette fois-ci, à ce que le Sénégal veille et reste digne en tant que Etat souverain. « Contrairement à ce qui s’est passé en 2009, nous avons vu qu’après l’arrestation des acteurs de ce mariage scandaleux de Mbao, 9 homosexuels arrêtés, que c’est la France qui a fait de l’ingérence directe au Sénégal pour demander leur libération. A commencer par leur Président Nicola Sarkozy et son ministre de la Santé, le maire homosexuel de Paris, Bertrand Delanoë », rappelle Mame Makhtar Guèye sur la Rfm.



Toutes les pressions combinées avaient fait libérer ces déviants. Cette fois-ci, lance M.Guèye, "nous voulons que l'Etat fasse preuve de fermeté".