Arrestation Guy Marius Sagna: Frapp France dégage compte manifester vendredi

Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp France dégage) veut aller au delà des indignations. La structure compte organiser vendredi une marche à la place de la nation pour dénoncer l’arrestation de leur camarade Guy Marius Sagna et exiger sa libération.



Le Front va profiter de cette occasion pour réclamer en même temps justice et transparence dans la gestion des ressources naturelles, comme il le faisait avant l’arrestation de Guy Marius Sagna, qui est un des principaux initiateurs de cette manifestation.



Trois jours après son interpellation (16 juillet 2019) Guy Marius Sagna a été placé sous mandat de dépôt pour « fausse alerte au terrorisme ». Une détention provisoire qui fait suite à la publication d’un communiqué de presse de la plateforme daté du 15 juillet et intitulé « la France prépare un attentat terroriste au Sénégal », relatif à la présence militaire française que le collectif estime liée à l’augmentation des actes de terrorisme.