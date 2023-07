Arrestation Sonko: Yewwi Askan Wi dénonce avec "véhémence ce réquisitoire décousu" du Procureur

La Coalition Yewwi Askan Wi dénonce avec "véhémence" ce "réquisitoire décousu" du Procureur Abdou Karim Diop dont le seul but est de "compromettre" la très sérieuse candidature de Ousmane Sonko à l'élection présidentielle du 25 février 2024, dans un communiqué dont PressAfrik a obtenu copie.



« Le monde entier a suivi le logorrhée du parquet du tribunal de grande instance de Dakar. Un exercice périlleux et insipide qui a donné le tournis à plus d'un », lit-on dans le document.



Finalement, le prétendu vol de téléphone portable n'a été qu'un prétexte pour arrêter l'imaginaire contumax, estime YAW. Le parquet a fondé son réquisitoire sur des propos dénaturés du prévenu, sortis de leurs contextes réels. De tels propos tenus dans le cadre d'une résistance contre une machination ourdie par le régime de Macky Sall sont d'autant plus justifiés que la justice a acquitté Ousmane Sonko des faits de viols répétitifs et de menaces de mort, et ne sauraient nullement constituer des appels à l'insurrection.



La Coalition Yewwi Askan Wi prend l'opinion nationale et internationale à témoin sur les "violations graves des libertés d'association et d'expression par des blocus des sièges de PASTEF et du PRP, et l'arrestation du journaliste Pape Alé Niang". Elle tient Macky Sall et son régime "extrêmement violent responsables de toutes les conséquences qui découleraient de ces dérives totalitaires".



Yewwi Askan Wi appelle le peuple sénégalais à "rester mobilisé pour exiger la libération immédiate du Président Ousmane Sonko, la défense de la démocratie et des libertés fondamentales".