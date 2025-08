Arrestation d’un faux recruteur : Marodi TV met en garde contre les "castings frauduleux" sur les réseaux sociaux

La direction de Marodi TV a réagi après l’arrestation d’une personne qui se faisait passer pour un agent de ladite maison de production. Dans son communiqué parvenu à PressAfrik, elle met en garde le public contre « la diffusion massive de fausses annonces de casting circulant actuellement sur les réseaux sociaux ».



La société audiovisuelle rappelle que « ces publications sont frauduleuses et n’émanent en aucun cas de notre société ». Elle précise que « toute information officielle relative à nos castings est exclusivement communiquée sur nos pages officielles ou dans nos locaux ».



Marodi recommande vivement au public de « vérifier systématiquement les informations en contactant les pages officielles de Marodi TV » et « à ne jamais transmettre d’argent ou de données personnelles à des tiers non identifiés ».



Pour rappel, la Brigade de recherches de Faidherbe a mis fin aux agissements d’un homme qui se faisait passer pour un recruteur de la maison de production Marodi. Il s’agit de de F. G. Ntari. Arrêté le 31 juillet 2025 à Keur Massar, il est poursuivi pour « chantage sexuel, harcèlement et production de contenu pornographique non autorisé », après avoir piégé une jeune femme via TikTok.