Arrestation de "10.000 problèmes" : Jamra plaide pour les "narcodépendants"

Selon l'Ong Jamra, la loi Latif Guèye, qui criminalise le trafic de la drogue, vise les narcotrafiquants et non les "narcodépendants" comme Mouhamed Fall dit "10.000 problèmes", placé sous mandat de dépôt à Diourbel.



Pour Jamra, ces derniers sont des "des victimes" et des "malades". "Leur place n'est pas la prison mais bien le centre de désintoxication construit à cet effet", selon l'Ong pour qui les maisons d'arrêt devraient être réservées "aux tueurs anonymes qui s'enrichissent scandaleusement, en submergeant impunément notre cher pays de leurs produits mortifères, qui abrutissent la jeunesse, augmentent l'insécurité, disloquent les ménages et déstabilisent notre économie nationale, en y recyclant leur argent sale".