Arrestation de Abdou Khadre : la Cjrs demande "la clémence" s’il a commis un délit

Les arrestations de journalistes dans l'exercice de leur fonction se poursuivent. Après Pape Alé Niang, qui a bénéficié d'une liberté provisoire après sa grève de la faim, Abdou Khadre Sakho, journaliste à Senego a été arrêté et placé en garde à vue pour "diffusion de fausses nouvelles". La Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) dit suivre "avec attention le dossier". Elle demande "la clémence" pour leur confrère si toutefois il a commis "un acte susceptible de poursuites judiciaires"



Abdou Khadre est un jeune journaliste, professionnel, respectueux des institutions et des lois de la République. Il n'a jamais été pris à défaut ni par les autorités judiciaires ni par les autorités en charge de la régulation de notre profession", souligne la Cjrs dans un communiqué.



Cependant, elle demande "aux autorités compétentes, si elles estiment que notre jeune confrère a commis un acte susceptible de poursuites judiciaires, de lui accorder la clémence".



Migui Marame Ndiaye et ses camarades réitèrent leur "profond attachement au respect de l'État de droit, aux principes démocratiques et de la liberté de la Presse".