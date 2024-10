Arrestation de Bougane : TAKKU WALLU y voit un sabotage de la campagne de l’opposition

Dans un communiqué en date de ce lundi 21 octobre, la coalition TAKKU WALLU soutient que le leader de Gueum Sa Bop, Bougane Guèye Dany est « juste un otage politique et que son arrestation est une volonté manifeste de saboter la campagne de l'opposition ».



« Il a été placé sous mandat de dépôt pour un jugement en flagrant délit fixé au 30 octobre, soit trois jours après le début de la campagne électorale. Il n'aura échappé à aucun citoyen que ce sont là encore des dérives autoritaires destinées à gâcher la campagne de l'opposition », dénonce le document.

Face à la situation, Takku Wallu fustige et » qualifie l’arrestation de Bougane d’une provocation inacceptable se dit prêt « aux côtés du peuple Sénégalais pour exiger la libération immédiate et sans condition de Bougane.



Ainsi, la coalition invite les Sénégalais à se mobiliser pour dire « STOP à ces incompétents et hurler de tout leur patriotisme, le vrai celui-là : « T.S.S » TOUT SAUF SONKO !! »