Arrestation de Guy Marius Sagna : "c'est une diversion" à l’affaire Pétrotim, selon Elimane kane

L'arrestation de l'activiste de la Plateforme Frapp/France dégage, Guy Marius Sagna, « relève de la diversion » à l’affaire Pétrotim . C'est du moins l'avis du président de Legs Africa, Elimane Hadji Kane, qui regrette l’utilisation de la justice pour tenter de ternir l'image d'un combattant dont le seul tort est de protéger les intérêts du Sénégal.



« Hier, samedi, à Tamba, il y avait une manifestation de « Aar li nu bokk» . Donc, un peu partout ça se fait et ce combat continue. Malgré les tentatives de diversion dont l’emprisonnement injustifié de Guy Marius Sagna qui fait partie des piliers de cette lutte, à qui on veut, tout simplement empêcher de continuer à être au-devant de cette lutte, au risque même de ridiculiser notre justice en lui collant des motifs qui n’existent pas… » fulmine Elimane Hadji Kane.



L’invité de l’émission « Objection de ce dimanche 28 juillet 2019 d’ajouter : « Nous sommes conscients de cela, mais c’est un combat que le peuple sénégalais s’est approprié. Voyez-vous les réactions, juste après la finale de la Coupe d’Afrique, les gens ont commencé à dire : «Nos 400 mille, nos 400 mille… ».



Mieux, souligne-t-il : « Cela veut dire que, malgré cette mobilisation de la jeunesse sénégalaise pour accueillir leurs « Lions » pour leur dire « ne vous découragez pas, (gaccé ngalama), ils disent que maintenant revenons à nos moutons, c’est-à-dire, continuez à revendiquer que justice soit faite et que nos ressources naturelles soient préservées. Parce qu’il s’agit des ressources pour assurer l’avenir de cette jeunesse-là ».



Toutefois, M. Kane dit avoir espoir que la vérité triomphera un jour. « Je garde espoir parce que je sais que y aura toujours des Sénégalais debout dans ce pays pour exiger que la vérité triomphe, et la vérité finira toujours par triompher quelques soit le pouvoir, quelques soit les moyens qu’utilisent les uns et les autres pour empêcher cette vérité de triompher ».



« Ceux qui ont fait des choses qui ne sont pas dans l’intérêt du pays y répondront maintenant ou après, ça, c’est une évidence, parce que ce n’est pas un jeu. Il s’agit de l’avenir de toute une Nation «, Conclut-il.