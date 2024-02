Arrestation de Me Ngagne Demba Touré : les greffiers apportent leur soutien á leur camarades

L'amicale des greffiers s'est réunie ce mercredi pour prendre une décision suite à l’arrestation de Me Ngagne Demba Touré, membre de ladite organisation. Après 4 heures de discussions, ses membres ont décidé de manifester "leur mobilisation pour apporter leur soutien à Me Touré" qui sera auditionné demain, jeudi.



Leur président, Me Ibrahima Sall, annonce qu’ils seront tous demain matin devant le bureau du juge du deuxième cabinet pour voir quelle décision ce dernier va prendre à l'égard de leur camarade. Ils envisagent aussi de faire face á la presse pour faire des déclarations.