Arrestation de Mor Mbaye Cissé : le CPJ se dit préoccupé et appelle à une réforme des lois sur les fausses nouvelles

Les réactions continuent de se multiplier après l’arrestation du journaliste de Seneweb, Mor Mbaye Cissé. Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a exprimé sa vive préoccupation à la suite de son placement en garde à vue depuis mardi.
Le reporter est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles à la suite de publications relatives à une affaire de vol impliquant le fils d’un magistrat.
Dans une déclaration, le CPJ estime que les autorités sénégalaises doivent privilégier des “réponses appropriées au travail journalistique” et éviter le “recours à la privation de liberté”.
Pour le CPJ, la réforme des lois sénégalaises est également plus que nécessaire après l’énième arrestation d’un journaliste sénégalais pour diffusion de fausses nouvelles.
Le reporter est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles à la suite de publications relatives à une affaire de vol impliquant le fils d’un magistrat.
Dans une déclaration, le CPJ estime que les autorités sénégalaises doivent privilégier des “réponses appropriées au travail journalistique” et éviter le “recours à la privation de liberté”.
Pour le CPJ, la réforme des lois sénégalaises est également plus que nécessaire après l’énième arrestation d’un journaliste sénégalais pour diffusion de fausses nouvelles.
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