Arrestation de Waly Diouf Bodian: le syndicat des Impôts et Domaines monte au créneau

L’inspecteur principal des Impôts et Domaines, Waly Diouf Bodian, également membre du protocole de Ousmane Sonko, est arrêté depuis jeudi par les forces de défense et de sécurité, lors des événements à la Stèle Mermoz. Le Syndicat Autonome des agents des Impôts et Domaines (SAID) a fait un communiqué ce dimanche 19 mars pour dénoncer son arrestation et alerter les autorités. « Il découle de l’entretien tenu avec ses conseils, qu’aucune charge n’a été retenue contre lui. De même, nous avons été informés par ces derniers de sa situation sanitaire préoccupante qui nécessite une consultation médicale urgente », peut-on lire dans le document parvenu à PressAfrik.



Aussi, le Bureau exécutai du SAÏD dit « condamner vigoureusement cette arrestation arbitraire et déshonorante d’un haut fonctionnaire dont le sérieux, la rigueur et l’engagement à servir l’Etat ne sont plus à démontrer ».



Le Syndicat des impôts et domaines exige la libération immédiate et la prise en charge de Waly Diouf Bodian et dit se réserver le droit d’engager toute lutte syndicale nécessaire pour la restauration des droits et libertés de leur collègue.