Inclusion sociale : La CEDEAO se mobilise à Banjul pour les enfants handicapés

La Commission de la CEDEAO renforce sa politique d'inclusion sociale en organisant, ce mardi 21 avril 2026 à Banjul, un atelier de haut niveau dédié à l'accès aux dispositifs d'assistance pour les enfants handicapés en Gambie. Cette rencontre a mobilisé autorités gouvernementales, partenaires au développement et organisations de la société civile pour définir une stratégie régionale de soutien technique et médical.







Le Dr Fernando Jorge Alves D’Almada, au nom de la CEDEAO, ainsi que les représentants du gouvernement gambien, ont réaffirmé l'urgence de garantir aux enfants vivant avec un handicap les outils nécessaires à leur autonomie. « L'accès aux dispositifs d'assistance est indispensable pour l'éducation et l'intégration sociale », a souligné le représentant de la ministre Fatou Kinteh, insistant sur le respect de la dignité et des droits fondamentaux de cette frange vulnérable de la population.







L'atelier de Banjul a mis en exergue la nécessité de produire des réponses coordonnées et basées sur des données précises pour combler le déficit actuel en équipements spécialisés. Pour les acteurs régionaux, il s'agit de transformer les engagements politiques en services inclusifs concrets sur le terrain, afin de favoriser la pleine participation des enfants handicapés à la vie de la cité.







Cette mission en Gambie marque le début d'une phase d'extension du programme à l'échelle de l'espace CEDEAO. Après Banjul, une mission de suivi est d'ores et déjà annoncée au Sénégal, confirmant la volonté de l'organisation régionale de renforcer la protection sociale et l'équité en Afrique de l'Ouest à travers des actions de proximité.

