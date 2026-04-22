ONU : Macky Sall dévoile ses priorités et engagements une fois élu au poste de Secrétaire général

L’ancien président Macky Sall a passé, ce mercredi 22 avril à New York, son audition devant les États membres de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, dans le cadre de sa candidature au poste de Secrétaire général. Il ambitionne de succéder à António Guterres en 2027.



Face aux diplomates, il a défendu sa vision en insistant sur l’importance du multilatéralisme dans un contexte mondial marqué par de multiples crises.



« Devant l’urgence des défis et la promesse des opportunités, le multilatéralisme demeure le cadre indispensable de nos ambitions communes : sauvegarder la paix et la sécurité internationales, protéger les droits humains, promouvoir le développement et favoriser la coopération entre les peuples », a déclaré Macky Sall.



Pour convaincre, Macky Sall a mis en avant son parcours de près de quarante ans dans la gestion des affaires publiques. « C’est une expérience de près de quarante ans de responsabilités publiques, du bas de l’échelle au sommet de l’État, comme fonctionnaire junior, Directeur national, maire, ministre, Premier Ministre, Président de l’Assemblée nationale et Chef de l’État pendant douze ans ».



L’ancien président a également souligné son réseau international et son habitude du dialogue avec les dirigeants du monde. « Ce que je souhaite apporter à l’Organisation, c’est une tradition d’échanges de plusieurs années avec la plupart des dirigeants ici représentés, en Afrique, au G7, au G20 et dans d’autres cadres bilatéraux et multilatéraux ».



Dialoguer, écouter, et consulter



S’appuyant sur son expérience, il affirme avoir développé des compétences en matière de dialogue, d’écoute et de prise de décision. « De ce parcours, j’ai appris à dialoguer, écouter, et consulter. J’ai appris à conduire des réformes, arbitrer entre des priorités et prendre des décisions parfois difficiles », a-t-il confié, soulignant être préparé à comprendre les attentes des États membres et à agir pour y répondre efficacement.



Dans ses priorités, Macky Sall met en avant la nécessité de restaurer la confiance et de réduire les tensions au sein de l’Organisation. « Si j’ai l’honneur de servir comme Secrétaire général, ma première priorité sera de contribuer à restaurer la confiance, apaiser les tensions, réduire les fractures et redonner espoir dans notre action collective », a-t-il affirmé.



Il promet d’être un Secrétaire général impartial, qui parle à tous, et qui écoute tous. « Je serai un Secrétaire général qui rassemble ; un Secrétaire général bâtisseur de ponts entre les nations, entre les cultures et les civilisations, entre l’Est et l’Ouest, entre le Nord et le Sud ».



Sur le plan opérationnel, le candidat propose de renforcer la diplomatie préventive, en misant davantage sur l’alerte précoce, la médiation et la coopération avec les organisations régionales. Il souhaite aussi engager une réflexion sur l’efficacité des opérations de maintien de la paix et maintenir les droits humains au cœur de l’agenda des Nations unies.



« Les droits humains sont universels. Ils sont inséparables les uns des autres. Ils sont civils et politiques. Ils sont aussi économiques, sociaux et culturels », a rappelé M. Sall.



Financement du développement



Abordant les enjeux globaux, Macky Sall a évoqué les défis environnementaux, la dette des pays en développement et les inégalités croissantes. Il estime que les financements publics restent insuffisants pour soutenir le développement et appelle à un nouveau modèle basé sur le partenariat, l’investissement et le commerce



« C’est pourquoi je propose que le financement du développement soit davantage porté par le partenariat, l’investissement et le commerce appuyés par un meilleur accès au crédit, afin de soutenir une croissance et une prospérité partagées », a-t-il plaidé.



Selon lui, cette approche pourrait favoriser une croissance partagée et contribuer à réduire les causes des migrations irrégulières. Enfin, il a insisté sur l’importance de respecter la Charte des Nations unies et de poursuivre la mise en œuvre des Objectifs de développement durable à l’horizon 2030.

