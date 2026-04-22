Le Sénégal et le FMI ont harmonisé leurs chiffres sur la dette publique, selon le Dgcpt

Le Sénégal vient de consolider sa crédibilité sur la scène financière internationale. Alioune Diouf, directeur de la Dette publique à la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor (DGCPT), a confirmé ce 21 avril 2026 à New York la pleine concordance des statistiques nationales de la dette avec celles du Fonds monétaire international (FMI).







Cette réconciliation fait suite à des audits approfondis couvrant la période 2019-2024. Elle met fin aux divergences techniques apparues en 2024 et dote l'État d'une base de données unifiée. Lors d'un entretien avec l'agence Reuters, M. Diouf a précisé que les discussions avec le FMI se poursuivent sereinement pour l'élaboration d'un nouveau programme de soutien, s'appuyant désormais sur un diagnostic partagé.







Sur le plan technique, la DGCPT a apporté des garanties concernant la gestion active de la dette. L'utilisation des instruments de type Total Return Swap (TRS), introduits en 2025 sur le marché régional, permet d'optimiser les coûts de financement sans risque d'appels de marge imprévus. De plus, la stratégie de conversion de prêts bancaires en titres publics a été clarifiée : il s'agit d'une régularisation de passifs issus des audits et non de l'apurement d'arriérés de paiement.







Enfin, la modernisation de la gouvernance financière se traduit par une transparence accrue. Depuis avril 2026, la publication régulière de rapports budgétaires trimestriels et du bulletin statistique de la dette est devenue la norme. Ces mesures visent à rassurer les partenaires au développement et les investisseurs sur la rigueur de la politique budgétaire du pays.

