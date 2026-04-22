Joueurs africains en Europe: l’ascension qui change les grands clubs

Au printemps 2026, il suffit de regarder les feuilles de match des grands clubs pour comprendre que le vieux débat sur “l’adaptation” a perdu du terrain. Mohamed Salah a porté Liverpool vers une saison record en 2024/25, Achraf Hakimi a élargi le rôle du latéral au PSG, Serhou Guirassy a fini en tête du classement des buteurs de la Ligue des champions, Iñaki Williams a passé le cap des 500 matches à Bilbao et Omar Marmoush s’est imposé très vite dans la rotation de Manchester City. Le centre a bougé. Les joueurs africains ne sont plus des paris de recrutement ou des profils de complément: ils occupent des postes qui décident des titres, des transitions offensives, des attaques rapides et des grandes soirées d’Europe.



Salah a fermé le vieux dossier

Salah a donné à cette montée une forme presque administrative. La Premier League a confirmé qu’il avait terminé l’exercice 2024/25 avec 29 buts, 18 passes décisives et 47 implications sur but, record de la compétition sur une saison à 38 journées, en plus d’un quatrième Soulier d’or; le 24 mars 2026, elle rappelait aussi qu’il avait déjà participé à 152 buts à Anfield, plus que Rooney à Old Trafford et Henry à Highbury. Ce type de trace statistique change la discussion: quand un ailier égyptien devient la mesure du rendement offensif en Angleterre, il n’est plus une exception brillante ; il devient la référence à battre.



Paris et Dortmund vont tout droit

Hakimi n’est plus seulement un coureur de couloir ou un piston de transition. Le 23 février 2025, au Groupama Stadium, il a marqué deux fois dans la victoire 3-2 du PSG contre Lyon; son premier but est né d’un service de Bradley Barcola dans la surface, le second est tombé à la 85e minute, preuve d’un usage très libre sous Luis Enrique, entre appels intérieurs, attaques du demi-espace et présence de second attaquant. Dans le même temps, Guirassy a fini meilleur buteur de la Ligue des champions 2024/25 avec 13 buts, puis a prolongé son influence à Dortmund, où le jeu direct, les centres et les séquences de pressing haut continuent souvent à chercher sa surface avant tout.



Bilbao tient la distance

Iñaki Williams raconte une autre vérité: la durée. L’Athletic Club a confirmé le 14 mars 2026 qu’il atteignait les 500 matches sous le maillot rouge et blanc, et le club avait déjà annoncé, le 28 mai 2025, qu’il remportait pour la deuxième saison de suite le trophée de MVP africain de la Liga. Ce n’est pas un détail. Dans un club qui juge les joueurs sur la répétition des efforts, les retours défensifs, la discipline de couloir et la capacité à jouer tous les trois jours, un tel volume donne du poids à une carrière et à une présence africaines qui n’ont plus rien d’épisodique dans les grands championnats.



Les marchés regardent les mêmes matches

Quand Salah, Hakimi, Guirassy ou Lookman enchaînent, le regard ne s’arrête plus au classement des buteurs. Les marchés sur buteur, passeur ou nombre de tirs bougent dès qu’un rôle change, après un doublé comme celui d’Hakimi à Lyon ou une séquence européenne comme celle de Guirassy au printemps 2025. Dans cette routine de lecture, paris turf s’insère naturellement chez ceux qui croisent la forme récente, le calendrier, le volume de courses et le profil tactique avant de suivre une cote. Cela dit, quelque chose de simple: les joueurs africains ne sont plus un angle secondaire de l’analyse du match ; ils sont devenus des points d’entrée pour lire la rencontre, la composition et même la manière dont une équipe peut créer ses occasions.



Le marché suit la preuve

Le recrutement a suivi sans retard. Le 23 janvier 2025, Manchester City a officialisé la signature d’Omar Marmoush de l’Eintracht Francfort pour un contrat jusqu’en 2029, puis l’Égyptien a frappé dès le 15 février avec un triplé contre Newcastle à l’Etihad en 33 minutes; son premier but est venu d’un lob sur Martin Dúbravka après une passe décisive d’Ederson, détail qui résume bien sa vitesse d’exécution et sa lecture de profondeur. Ce genre d’entrée compte énormément dans le jugement des grands clubs: moins de temps d’adaptation, plus de polyvalence, plus de rendement immédiat dans des effectifs qui alternent entre championnat, coupe et Europe.



Ce n’est plus une parenthèse

Ademola Lookman a remporté le trophée CAF du joueur africain de l’année 2024 après une année où il avait frappé trois fois en finale de la Ligue Europa, le 22 mai 2024 à Dublin, pour offrir à l’Atalanta un 3-0 contre le Bayer Leverkusen et stopper une série d’invincibilité de 51 matches. Le football européen ne traite plus ces performances comme des éclats isolés: elles s’accumulent, se répondent et dessinent une hiérarchie visible dans les stats, les trophées et les plans de jeu. Hakimi transforme le poste de latéral, Guirassy verrouille la surface, Williams tient la ligne du temps, Marmoush s’impose vite, Salah a déplacé la barre et Lookman a fini par prendre le trophée continental. L’ascension n’est plus un récit; c’est déjà le classement.

