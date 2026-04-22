Lancement du PRAJEF à Kolda : un projet de plus de 360 millions FCFA pour l’insertion des jeunes et des femmes



La coopération espagnole renforce son engagement en faveur du développement socio-économique du Sénégal. Elle va injecter plus de 360 millions de francs CFA dans les régions de Kolda et Sédhiou afin d’améliorer l’accès des jeunes et des femmes à la formation et à l’emploi.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Projet de Renforcement de l'accès des adolescents, des jeunes et des femmes à des formations qualifiantes et adaptées (PRAJEF), officiellement lancé ce mercredi 22 avril à Kolda (sud), lors d’un atelier réunissant les différents acteurs concernés.



Mis en œuvre sur une durée de deux ans par l’ONG Educo, en partenariat avec le COSEF, et avec l’appui financier de l’AECID, le projet ambitionne de toucher près de 5 000 bénéficiaires dans neuf communes des régions ciblées.



Selon Babacar Ndong, directeur pays de l’ONG Educo au Sénégal, le PRAJEF vise à « renforcer l’accès équitable des jeunes et des femmes à la formation et à l’emploi », en mettant l’accent sur les couches les plus vulnérables.



La cible prioritaire est constituée de jeunes âgés de 15 à 24 ans, filles et garçons, non scolarisés ou en situation de décrochage scolaire. L’objectif est de leur offrir des opportunités concrètes d’insertion à travers des formations professionnelles courtes et adaptées aux réalités du marché.



Le coordonnateur général de la coopération espagnole au Sénégal, Javier Vega, a souligné l’importance de valoriser ce potentiel souvent inexploité. « Il s’agit de mobiliser toutes ces ressources dormantes constituées de jeunes, de femmes et de filles pour leur proposer un parcours professionnel pouvant déboucher sur une insertion durable et la formalisation d’un emploi », a-t-il expliqué.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre le Sénégal et l’Espagne, notamment à la suite d’un accord de partenariat récemment signé lors de la visite du Président de la République du Sénégal en Espagne. Un accord qui met l’accent sur les actions favorisant le développement économique et social, en particulier à travers l’emploi des jeunes et l’autonomisation des femmes.



Avec le PRAJEF, les régions de Kolda et Sédhiou franchissent ainsi une nouvelle étape vers une meilleure inclusion socio-économique des populations, en misant sur la formation comme levier de transformation durable.