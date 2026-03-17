Arrestation du maire de Khoungheul : les faits reprochés remontent à l'époque où il occupait les fonctions de Directeur du Cadre de vie et de l'Hygiène publique

Le maire de la commune de Khoungheul, Alioune Badara Ly, a été arrêté, lundi par la brigade de recherches de Keur Massar. Les faits reprochés remontent à l'époque où l'édile occupait les fonctions de Directeur du Cadre de vie et de l'Hygiène publique sous l'ancien régime (Benno Bokk Yakaar).



L'enquête porte sur la « vente illicite de parcelles à usage d'habitation dans la zone de Gaddaye estimé à 80 millions de francs CFA ». Selon des sources proches du dossier, plusieurs personnes déjà interpellées auraient directement cité le nom du maire. Le dossier a été transmis au juge d'instruction du deuxième cabinet pour la suite de la procédure.