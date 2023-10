Arrêt de la construction de 46 ENO et Isep: les travailleurs de l'entreprise Batiland broient du noir

Qui du ministère de l’Enseignement supérieur ou de l’entreprise Batiland est à l’origine de l’arrêt de la réalisation de 46 Eno et Isep ? Depuis la question écrite du député Guy Marius Sagna adressée au gouvernement, le 31 juillet dernier, c’est silence radio du côté du gouvernement. Pendant ce temps les travailleurs de l’entreprise chargée d’exécuter ces travaux broient du noir.



« Depuis le 25 juin 2021, l’entreprise Batiland a débuté les travaux. Deux ans après, tous les chantiers en sont aux fondations. Monsieur le ministre, qu’est ce qui explique cette lenteur extraordinaire ? Monsieur le ministre, l’argent a-t-il été détourné ? Si oui, par qui : le gouvernement ou l’entreprise ? », a écrit le député dans sa lettre en date du 31 juillet dernier.



En attendant une hypothétique réponse du gouvernement, aujourd’hui, les travailleurs de l’entreprise accumulent des arriérés de salaires et certains parmi eux sont expulsés de leur logement tandis que la grande majorité des autres, si ce n’est tous, n’ont pas de quoi acheter des fournitures et des habits pour leurs enfants en cette rentrée des classes, indique le journal Le Témoin.