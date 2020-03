Arrêt des importations depuis la Chine du fait de Coronavirus: les commerçants de Dakar craignent une rupture de stocks d’ici deux à trois semaines

Les étagères et autres comptoirs des boutiques n’en donnent pas l’air. Les étals des vendeurs aussi. Et pourtant si, dans deux à trois semaines, l’épidémie du coronavirus qui secoue le monde depuis presque trois mois ne prend pas fin, il y aura une rupture de produits importés. Notamment dans les marchés de Dakar comme ceux des Allées du Centenaire, Sandaga et Hlm où les produits importés de Chine font le bonheur des Sénégalais. Dans ces marchés, presque tout provient de l’Empire du Milieu.



Casquette maladroitement vissée sur la tête, Talibouya Hann essuie quelques gouttes de sueur qui perlent sur son front. Il vient de déposer deux sachets de couleur blanche remplis d’articles juste à côté de ses pieds qui portent des chaussures élimées. Ce marchand ambulant qui écoule ses produits au marché Dior des Parcelles Assainies est venu s’approvisionner en marchandises. Plus précisément, il vient faire le plein de robes, foulards jupes, bodys, hauts et ceintures… Le tout made in China. Des produits qu’affectionne la gent féminine. Mais ce jour n’est pas comme les autres. Notre ambulant a fait un constat qu’il nous livre : « Il n’y a pas de nouveaux modèles dans la boutique de Xi Ping chez qui je me ravitaille depuis bientôt cinq ans ».



Pénurie artificielle ou vraie rupture de stock ?

Habib tient un grand magasin au marché Sandaga. Cet importateur qui a toujours cru dur comme fer que rien ne pouvait entraver son commerce doit se résigner à constater que la propagation du coronavirus empêche les mouvements entre la Chine et le Sénégal. « Depuis deux mois, les choses ne marchent plus comme avant » reconnaît-il. En effet, ce « démarcheur » — c’est ainsi qu’on appelle les importateurs à Sandaga—, confie qu’il n’y a plus assez de stocks et que lui et ses collègues ne peuvent pas encore aller se ravitailler en Chine. La raison ? L’épidémie du coronavirus qui sévit dans le monde et qui touche plus de 100.000 personnes maintenant. Ces jours-ci, Habib et ses collègues passent leurs journées à se tourner les pouces. Bien que ne travaillant pas, du moins le prétendent-ils, ils sont pourtant tenus de payer les loyers de leurs magasins et cantines. « Nous enregistrons de grosses pertes », soutient cet importateur qui craint un impact plus désastreux encore pour leurs affaires. Déjà, dit-il, « il y a des importateurs qui ont commencé à réduire leur personnel ».



Et d’autres, comme ce Chinois à qui il avait loué un dépôt, et qui lui a manifesté son souhait de vouloir rendre les clefs des pièces « parce qu’il ne peut pas payer un dépôt vide ». « Il faut dire qu’il n’y a plus de conteneurs en provenance de la Chine depuis l’apparition de l’épidémie du coronavirus. Tous les conteneurs achetés sont déjà sur place. Donc il y aura une rupture de produits dans les jours à venir », annonce notre interlocuteur qui dit craindre une spéculation à grande échelle dans les jours à venir. Une hausse qui aurait déjà commencé avec les masques sanitaires dont les prix ont triplé voire quadruplé. « Le lot de masques qui se vendait à 1200 francs coûte aujourd’hui 5000 francs ».



Suffisant pour que Badara, un commerçant de produits chinois à Dakar, considère que la survenue de cette épidémie aura un impact sur l’économie du pays qui repose en grande partie sur les activités des commerçants. Aux Allées du Centenaire, « les gens se contentent de ce qu’ils trouvent sur place en attendant que la situation revienne à la normale ». Les propos sont de Mamadou Mansour Samb, vendeur de vêtements, qui rend grâce à Dieu tout de même. Toutefois, il ne s’est pas approvisionné depuis le début de l’épidémie. « Je vends un stock que j’avais gardé avant l’apparition de la maladie. Les Chinois aussi sont dans cette situation. Ce sont les marchandises qu’ils avaient déjà qu’ils continuent d’écouler. Depuis le début de l’épidémie, il n’y a pas eu de nouvel arrivage. Certes, il y a encore un peu de stocks mais ils tiendront jusqu’à quand ?» s’inquiète M. Samb.



Un autre commerçant qui s’active dans la vente de draps, rideaux, tringles, vases, fleurs… au marché des Hlm pense que la situation na faut qu’empirer avec le Covid19 car, avant même l’apparition de la maladie, ils étaient confrontés à des difficultés dont la moindre n’est pas la cherté des conteneurs. « Personnellement, je vends des sacs, mes clientes me demandent de leur envoyer de nouveaux modèles. Mais on n’en dispose pas. La participation de la Chine à l’économie mondiale est inestimable. Les ressortissants de ce pays sont très présents au Sénégal. Avant le coronavirus, chaque jour on entendait dire que tel Chinois ou tel autre a eu un nouvel arrivage. Mais depuis l’épidémie, on est resté sans nouveaux produits. Il n’y a presque plus de mouvements entre le Sénégal et le Chine. C’est normal aussi. Parce que, avec la propagation de cette épidémie mortelle, il ne faut surtout pas prendre de risques. On souhaite vraiment qu’elle prenne fin au plus vite pour que les activités reprennent de plus belle ».



Beaucoup de commerçants interrogés soutiennent également que leurs produits achetés en perspective de la Korité sont bloqués en Chine. Certains ont dû revenir au Sénégal quand le virus avait commencé de tuer. En catastrophe, ils ont tout laissé sur place pour rentrer. Depuis, ils attendent que la situation redevienne à la normale pour repartir. En tout cas, si la situation perdure, on n’ose guère imaginer comment se déroulera la Korité. Car une fête sans des produits chinois, ce serait du jamais-vu depuis très longtemps !



Le Témoin