Arrêt des navettes Dakar-Ziguinchor: les populations de l'île de Carabane dans le désarroi

Les bateaux qui desservent la liaison maritime Dakar-Ziguinchor ; Ziguinchor–Dakar notamment Aguène, Diambone et Aline Sitoé Diatta sont à l’arrêt depuis le mois de juin. Un arrêt sur décision de l’Etat qui parle de raison sécuritaire. Une décision qui a des répercussions sur le quotidien des habitants de la Casamance, plus précisément des habitants de l'île de Carabane à 50 kilomètres de Ziguinchor.



Les habitants de cette île qui était un point d'escale du bateau qui reliait Ziguinchor à Dakar sont dans le désarroi. Les populations, notamment les jeunes, ne savent plus à quel saint se vouer du fait de l'arrêt inexpliqué du bateau qui ramenait des touristes chaque semaine, rapporte Dakaractu.



Artisans, commerçants et hôteliers déplorent tous cette situation qui, d'après eux, plombe l'économie et pousse les jeunes à tenter l'émigration clandestine. Ils lancent un cri de cœur au chef de l'État afin que les choses reviennent à la normale. Ils suggèrent par ailleurs, la location d'un nouveau bateau ou l'arrivée de bateaux taxis pour désenclaver l'île.