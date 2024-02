Arrêtées hier lors d'une manifestation : Mimi Touré et Anta Babacar Ngom libres

Mimi Touré et Anta Babacar sont libres. Arrêtées hier, lors d’une manifestation au rond-point Saint-Lazare, les deux leaders sont libérés tard dans la nuit du dimanche au lundi. L’arrestation de ces deux avait suscité une vague d’indignation de part et d’autre. Des syndicats, des leaders de la société civile, en l’occurrence la ligue des imams et prédicateurs du Sénégal et autres organisations qui par des communiqués de presse les par des déclarations continuent de marquer leur indignation.



La caravane de l’opposition d’hier a rencontré de la résistance au rond- point Saint-Lazare. C’était pour lancer sa campagne conjointe en vue de l’élection présidentielle. Celle-ci faut-il le rappeler est reportée sine die, depuis ce samedi 03.