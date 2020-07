Arriérés de loyers de la case des tout-Petits: Thérèse Faye condamnée à payer 28 414 781 Fcfa

La chambre civile du tribunal hors classe de Dakar a lourdement condamné l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits pour des loyers impayés, selon les informations de Libération.



La directrice Thérèse Faye doit payer à Serigne Thiam la somme de 28.414.781 FCFA aux titres d'arrières de loyers et de frais de remise état des lieux. Elle devra verser au plaignant 1.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.