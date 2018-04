Arsenal : Robin Van Persie, toujours reconnaissant envers Arsène Wenger

Après avoir annoncé son retrait du banc d’Arsenal ce vendredi, Arène Wenger reçoit des témoignages de partout. De ses collègues entraineurs tels que Mourinho, Guardiola ou Klopp mais, également de ses anciens joueurs notamment Bellerin ou Robin Van Persie.

Le néerlandais et ancien capitaine de Wenger, Robin Van Persie a réagi à la suite de l’annonce du départ du coach sur le banc des gunners. Il dit considéré Wenger comme son père en football et lui est toujours reconnaissant.

« Je vous verrai toujours comme mon père de football, où sous votre direction, j'ai eu la chance de grandir en tant qu'homme et joueur, je vous en suis toujours reconnaissant et je vous souhaite le meilleur pour le prochain chapitre de votre vie », a laissé entendre Robin Van Persie sur Arsène Wenger.