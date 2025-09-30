Arsenal dégaine une offre folle pour Saka, l’OM sous pression pour son retour au Vélodrome

Une offre XXL pour Saka

En Angleterre, une grosse actualité fait les gros titres ce mardi. Le Daily Mirror affirme qu’Arsenal prépare une offre colossale pour Bukayo Saka. Après avoir obtenu un accord avec Saliba, les Gunners veulent blinder la star offensive de l’équipe, qui sera en fin de contrat en 2027. Malgré des blessures récurrentes, l’Anglais reste l’atout offensif numéro 1 de Mikel Arteta. Histoire de le blinder et d’écarter les concurrents, Arsenal serait prêt à lui offrir l’un des plus gros salaires de Premier league. Bien qu’aucune annonce ne soit imminente, les discussions sont positives, le joueur ayant déjà confirmé son envie de poursuivre chez les Gunners. Pour le club londonien, ce serait évidemment un sacré coup, confirmant le projet entrepris par Mikel Arteta depuis plusieurs saisons maintenant. Il ne reste plus qu’à gagner des titres !



L’OM attendu au tournant

Ce soir, la Ligue des Champions fait son grand retour à l’Orange Vélodrome et après trois ans d’absences, les supporters marseillais comptent bien mettre le feu dans le stade et « embraser leur étoile » comme le placarde L’Equipe ce mardi matin. Sur le terrain, l’OM va devoir répondre présent face l’Ajax Amasterdam, une équipe plus qu’abordable sur le papier. Si le club néerlandais a trois étoiles de plus sur le maillot que le club phocéen, les heures de gloire de l’Ajax semblent encore plus lointaines que celles de l’OM. Les hommes de Roberto De Zerbi sont sur une très belle série après la victoire face au PSG et à Strasbourg, la confirmation est attendue ce soir avec un premier succès en Ligue des champions, comme l’espère La Marseillaise. Pour La Provence, il est l’heure de laver le passé et d’enfin avancer. Après une défaite frustrante à Madrid, l’OM veut lancer sa campagne européenne. En tout cas à l’OM, le peuple marseillais y croit. Comme l’affirme Eric Di Meco dans La Provence, l’effectif est plus fort que l’an dernier ! Une qualification pour les barrages de la Ligue des champions est donc le minimum attendu, début de réponse ce soir !



Le grand retour de José Mourinho

Au Portugal, duel très spécial pour josé Mourinho ce soir qui va retrouve son ancien club de Chelsea ! Le « Special One », triple champion d’Angleterre avec les Blues, retrouve le club avec lequel il a bâti sa légende… et où il a aussi connu deux départs houleux. Un choc plein de symboles pour le tacticien portugais qui « est désormais rouge », comme le placarde A Bola. Le Special One entraîne le club lisboète, mais reste « le n°1 de Chelsea », comme le relaye le Daily Mirror. En conférence d’avant-match, José Mourinho n’a pas fait le show comme à son habitude. Il a au contraire montré beaucoup de respect à son ancien club. Le temps du match, José mourinho sera l’ennemi des Blues puisque Benfica est à la recherche de points comme l’indique A Bola après la défaite face à Qarabag lors du premier match. Après la rencontre, ils pourront redevenir amis, si le Special One ne nargue pas le public de Stamford Bridge, à bon entendeur.