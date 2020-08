Arsenal domine Liverpool et s'adjuge un 16e Community Shield !

A l'occasion de la 98e édition du Community Shield, Arsenal était opposé à Liverpool et s'est imposé aux tirs aux buts dans un match à suspens dans lequel Aubameyang avait ouvert le score, avant Minamino n'égalise. Avec cette victoire, les Gunners remportent l'épreuve pour la 16e fois.



Les Gunners ont su garder leurs nerfs lors de la séance de tirs au but et le manqué de Rhian Brewster a été fatal. Arsenal débute la saison 2020/2021 par un trophée. Le seizième Community Shield dans l'histoire d'Arsenal.