Arsenal s'incline contre le promu Brentford en entame de la Premier League

Début de saison plus que compliqué pour les Gunners. Arsenal s'est incliné ce vendredi soir sur la pelouse de Brentford (0-2) pour le premier match du Championnat d'Angleterre cette saison. Privés d'Alexandre Lacazette et de Pierre-Emerick Aubameyang, les hommes de Mikel Arteta ont subi les foudres de Brentford, survolté par son grand retour dans l'élite du foot anglais après 74 ans d'absence.



Un but en première mi-temps signé Sergi Canos (22e) puis un second en deuxième période inscrit par Christian Norgaard ont suffi pour laisser Arsenal sur les rotules.



Les Gunners avaient pourtant titularisé deux recrues. Ben White dans l'arrière-garde, recruté pour 60 millions d'euros à Brighton, et le milieu belge Albert Sambi Lokonga, dégoté à Anderlecht, n'ont pas empêché le premier naufrage de la saison des Canonniers.