Arteta donne des nouvelles : « Je vais très bien désormais et je sens que j'ai récupéré »

Premier cas positif au coronavirus en Premier League, l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a donné de bonnes nouvelles ce lundi. Le technicien espagnol va mieux et s'estime même guéri.



"Je vais très bien désormais et je sens que j'ai récupéré, a confié le coach des Gunners à La Sexta. Cela m'a pris trois ou quatre jours pour commencer à aller mieux et à faire le plein d'énergie. Les symptômes sont derrière moi et vraiment je me sens très bien."



Arteta va pouvoir continuer à se reposer puisque le championnat anglais est suspendu jusqu'au 30 avril. Et rien ne permet d'assurer aujourd'hui que la reprise ne sera pas encore repoussée à plus tard.