Article 19 condamne la répression contre les médias et demande la libération sans condition du journaliste Pape Sané

Suite à l’arrestation récente du journaliste Pape Sané, « Article 19 » condamne vivement dans un communiqué, la répression contre les journalistes, les médias et les libertés d’opinion au Sénégal. L’0NG a aussi documenté le cas de plusieurs autres journalistes et activistes qui ont été emprisonnés et accusés de diffuser de « fausses informations », en vertu de l’article 255 du code pénal sénégalais.



Pour rappel, Sané a été arrêté dans son lieu de travail et transféré à la section de recherche de la Gendarmerie le 13 novembre, juste après la diffusion de l’émission Kepar Gui, sur WALF Fm. A la fin de son audition par la gendarmerie, on lui a signifié son placement en garde à vue. La poursuite de Pape Sané pour diffusion de fausses nouvelles est basée sur une publication sur sa page Facebook intitulée « Les Sénégalais ne vous oublieront jamais », dans laquelle il a republié un article daté de 2021 rendant hommage au Général Tine, commandant de la gendarmerie nationale.



Réagissant à cette situation, Alfred Nkuru Bulakali, Directeur régional d’Article 19 Sénégal et Afrique de l’Ouest, a déclaré dans le document : « la démocratie a besoin d’un journalisme critique et d’une pluralité de voix et d’informations. Nous demandons aux autorités du Sénégal à libérer le journaliste Pape Sané sans condition et abandonner toutes les charges contre lui. Arrêter un journaliste pour avoir exprimé une opinion critique pousse les médias vers l’autocensure, limitant ainsi le droit du public à l’information et la liberté de la presse ».



D’après lui, au lieu de réprimer la liberté d’expression, les « autorités devraient promouvoir un haut niveau de tolérance pour différentes opinions sur leurs actions et leur conduite, y compris les opinions critiques, telles que recommandées par les principes de la commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur la liberté d’expression et l’accès à l’information. Elles devraient également favoriser une culture de transparence et un environnement médiatique pluraliste et indépendant, garantissant ainsi au public une pluralité d’informations et d’opinions ».



L’Organisation réitère son appel à abroger l’article 255 du code pénal. Le droit international des droits de l’Homme, y compris l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pidcp), stipule que « toute restriction à la liberté d’expression doit être prescrite par la loi, poursuivre un ou plusieurs objectifs légitimes, et être nécessaire (exigeant qu’il doit y avoir un besoin social pressant motivant la restriction) et proportionnée à l’objectif légitime poursuivi », lit-on dans le communiqué.



« (…) Les restrictions à la liberté d’expression sur la base d’une simple fausseté ou d’une nature trompeuse de certaines informations ne répondront pas non plus aux exigences d’intérêt légitime. Il existe également un risque évident d’autoriser les autorités gouvernementales à décider si de tels reportages sont vrais en leur fournissant un puissant outil pour faire taire la dissidence », ajoute le document.



Article 19 appelle les autorités sénégalaises à abroger ces dispositions, qui étouffent la liberté d’expression et la liberté de la presse, et les exhorte à s’abstenir de poursuivre les journalistes pour des faits liés à l’exercice de leur devoir.