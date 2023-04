Asmara Fall espère voir d'autres matchs se jouer au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio

Le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio a abrité pour la première fois un match de championnat ce samedi. Une réussite dont le tout nouveau ministre des Sports du Sénégal, Amadou Ba en remplacement à Yankhoba Diatara serait à l'origine.



La veille du match déjà, les deux formations étaient reçues par le Premier ministre, a fait savoir le directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSfp), Amsata Fall. Il espère voir d'autres rencontres se jouer au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



« Il y avait beaucoup d'enjeux, de pression mais Dieu merci tout s'est bien passé. J'ai un sentiment de satisfaction par ce que l'organisation n'était pas du tout facile surtout dans un terrain avec un régime national. Il faut savoir que l'Etat a joué un grand rôle pour cette réussite. Le ministre Amadou a fait des démarches à la veille de la rencontre. Il a appelé les dirigeants des deux équipes ainsi que la fédération et la ligue pro a un esprit de faire Play et il a réussi. Aucune équipe ne méritait de gagner le match d'aujourd'hui », a déclaré Amsata Fall.



À la question de revoir d'autres matchs locaux ici, le chef de la Ligue sénégalais répond que c'est bien possible. « C'était un test de grandeur nature. On a réussi du côté de la mobilisation, on a réussi pour le déroulement du match. Du côté sportivité aussi on l'a réussi. Parce qu'à la fin de la rencontre aucune équipe, aucun dirigeant, et même aucun joueur n'était en colère. Le sentiment de satisfaction était bien visible. On peut bien espérait revoir le championnat et pourquoi pas la coupe du Sénégal dans ce stade. Ça relève l'image du football local. C'est vrai que le stade appartient à l'équipe nationale, mais avec la réussite de ce derby c'est bien possible d'y revenir. Ici c'est le régime de la CAF. Le plus difficile pour organiser un match sur la pelouse de Abdoulaye Wade c'est le coût. GFc a déployé 10 millions de FCfa pour y parvenir. Donc s'il y a d'autres clubs qui sont prêts financièrement. Il y aura aucun souci. Il suffira juste d'étudier leur cas » a informé le M. Fall.