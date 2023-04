Assane Diouf finalement placé sous contrôle judiciaire après 10 jours en garde à vue

Assane Diouf, placé en garde à vue depuis 10 jours, vient d’être fixé sur son sort. Il a été placé sous contrôle judiciaire, selon son avocate Me Khoureyssi Ba.



« Après un calvaire sans nom depuis sa capture le 8 avril suivie de 3 jours et 3 nuits de garde à vue et ses 6 douloureux retours de parquet, est finalement placé sous contrôle judiciaire », a écrit la robe noire sur sa page Facebook.



Pour rappel, Assane Diouf a été arrêté le samedi 8 avril, suite à une saisine du Procureur de la République.



L’activiste est poursuivi pour appel à l'insurrection et à la violence, offense au chef de l'Etat, atteinte à la sûreté de l'Etat, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, propagande de nature à inciter les citoyens à enfreindre les lois du pays, insultes par le biais d'un système informatique, injures publiques.