Assane Mbengue, DG Dakar Dem Dikk en conférence de presse : «A Dakar Dem Dik , on a trouvé une facture d’un billet d’avion à 35 millions »

Le directeur de Dakar Dem Dikk a fait face à la presse ce vendredi 11 octobre, se prononçant sur la situation de la société dont il a hérité de son collègue et membre de l’Ancien Régime par ailleurs maire de Kédougou, Ousmane Sylla. À en croire Assane Mbengue, il a hérité d’une société endettée jusqu’au coup. « A notre accession à la tête de la société Dakar Dem Dik, on a trouvé une société à problèmes, tous les efforts que le régime précédent a prétendu avoir déployés pour cette société, je pense qu’ils ne sont pas arrivés à bonne destination », a lancé M. Mbengue.



Poursuivant : « Pour remettre Dakar Dem Dikk sur les rails, on a dû effectuer des contrôles inopinés, et sur une centaine de contrôleurs, les vingt ont été épinglés pour non-versement des recettes. La société est à plus de 500 millions de dettes envers les fournisseurs qui remontent entre 2014 à 2017. Sans compter les préjudices causés par ladite société, des sommes allant de 200 millions fcfa, 300 millions fcfa, un billet d’avion à 35 millions fcfa…



