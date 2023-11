Assemblée Nationale: les députés du Pds souhaitent le retour d’Oumar Sarr

Oumar Sarr , ministre des Mines et de la Géologie était à l'Assemblée nationale dans le cadre de l’examen du budget du département qu’il dirige. A en croire Les Échos , « il était une star avant– hier aux yeux des députés de la coalition Wallu ». Tous les intervenants ou presque membres du Parti démocratique sénégalais ont loué sa grande compétence avant de lui demander gentiment de retourner à la maison du père.



Nafi Diallo connue pour sa virulence, était toute douce avec Oumar Sarr avant-hier , c ’est le cas aussi de Cheikh Thioro Mbacké . « Leur argument massue: Oumar Sarr était allé soutenir Macky Sall , maintenant que ce dernier n’est plus candidat, il doit retourner au PDS », le journal informe que seul Lamine Thiam n’a rien dit à ce propos, même s’il a salué son ami Oumar Sarr .



Une exception qui pousse nos confrères à poser la question de savoir, « a-t- il peur pour son poste de presque numéro deux actuel du PDS ? »