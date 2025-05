Assemblée nationale : Aïssata Tall Sall félicite El Malick Ndiaye pour ses réformes accomplies

Aïssata Tall Sall a tenu à exprimer sa reconnaissance et ses félicitations au Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, pour avoir mené à bien d’importantes réformes en un temps record. Elle a salué son engagement et son efficacité, soulignant que cette réalisation témoignait du respect de ses promesses envers la nation.



« La concrétisation de ces réformes en si peu de temps démontre une volonté forte et une détermination sans faille. Ces réformes arrivent à temps », a-t-elle déclaré en marge de la cérémonie de remise des conclusions officielles des travaux des Commissions ad hoc spéciales chargées de réfléchir aux réformes de l'institution parlementaire.