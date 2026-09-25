Sénégal : la diphtérie «progresse vite» avec un taux de létalité de 10%, selon le ministère de la Santé

Au Sénégal, la diphtérie sévit dans 12 des 14 régions du pays, après la confirmation officielle du premier cas de cette épidémie le 1er août 2026 par l’Institut Pasteur de Dakar. Ce vendredi, Dr Jean-Pierre Diallo, gestionnaire incident de cette maladie au niveau du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique (MSHP), a révélé à nos confrères de l’APS que la maladie «progresse vite» dans le pays.



«L’épidémie progresse vite. Nous avions 76 cas et 9 décès au 13 septembre, soit 38 cas de plus en une semaine. Le taux de létalité est d’environ 10 %», a déclaré le docteur Jean-Pierre Diallo.



ll établissait ainsi une comparaison entre le nombre de cas retenus entre le 13 et le 21 septembre, date de publication du deuxième SITREP, le rapport de situation de la diphtérie. D’après ce document, le Sénégal enregistre 114 cas confirmés pour 11 décès.



La diphtérie est une maladie bactérienne contagieuse, qui se transmet par la toux et les éternuements, ou par contact direct. Elle se manifeste par un mal de gorge, de la fièvre, une difficulté à avaler, un enrouement ou un cou gonflé, parfois une gêne respiratoire, mais est évitable par la vaccination.



Au Sénégal, si la tranche d’âge comprise entre 5 et moins de 15 ans est la plus touchée par l’épidémie de diphtérie, avec 54,4 % des cas (62 cas), c’est parce qu’il existe «des poches d’enfants non ou mal vaccinés, surtout dans les zones rurales et frontalières», la bactérie continuant de circuler dans lesdites poches, a précisé Dr Jean-Pierre Diallo, toujours selon l'APS.