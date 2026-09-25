Sénégal : l’État annonce un investissement de 175 milliards de FCFA pour le stockage de produits agricoles

Le ministre sénégalais de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a annoncé ce vendredi 25 septembre que l’Etat envisage d’investir 175 milliards de francs CFA dans les infrastructures de stockage, dans le but de stocker 250 000 tonnes de produits agricoles par an.



«(Nous avons prévu des) investissements portés par une stratégie globale de 175 milliards de francs CFA, pour les prochaines années, pour la construction d’infrastructures offrant une capacité de stockage de 250 000 tonnes», a-t-il dit lors d’un atelier organisé par les ministères chargés du Commerce et de l’Agriculture, selon des propos recueillis par l’APS.



Serigne Guèye Diop, tout en assurant que le gouvernement «fait du stockage une priorité absolue», a soutenu que les ministères chargés du Commerce et de l’Agriculture veulent instaurer «un mécanisme de planification, de transformation et de commercialisation».



Le gouvernement se fera livrer d’importants équipements de stockage, dont des chambres froides, d’ici à la fin de l’année, à Fass Boye et à Sangalkam (ouest), selon Serigne Guèye Diop.



Il a par ailleurs annoncé la création d’une caisse de péréquation et de stabilisation du prix du riz local, qui sera approvisionnée par un prélèvement de 8 francs CFA sur chaque kilogramme de riz importé vendu au Sénégal. «Ce mécanisme va générer 13 à 15 milliards de francs CFA par an, ce qui permettra de fixer le prix du riz local à un niveau inférieur à celui du riz importé», a dit le ministre, toujours selon l’APS.